В Украине 44% трудоспособных внутренних переселенцев не имеют дохода — Международная организация миграции Сегодня 18:42 — Личные финансы

Почти половина внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста сейчас не получают дохода. Только одна треть опрошенных указала заработную плату как основной источник дохода после перемещения, а 24% полагаются на государственную поддержку.

Об этом сообщает Международная организация миграции (МОМ).

Сейчас 70% перемещенных домохозяйств сократили расходы, включая расходы на питание, а треть взяла деньги в долг.

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«С приближением осени и зимы жилищные условия ВПЛ вызывают все большее беспокойство», — говорится в исследовании.

22% перемещенных лиц отметили, что их жилье непригодно к зимним реалиям, более трети опрошенных не имеют возможности переехать в приемлемое жилье преимущественно из-за нехватки средств.

30% среди переселенцев, нашедших убежище в селах (в общей сложности около 2 млн человек), не имеют доступа к медицинским услугам.

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Самые неотложные потребности неизменны по всей Украине — это финансовая помощь, лекарства и материалы для ремонта и строительства.

В денежной помощи нуждаются около 60% переселенцев, вернувшихся людей, а также тех, кто оставался в своих домах.

По состоянию на 23 августа количество внутренне перемещенных лиц снова возросло и составляет 6,9 млн человек.

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