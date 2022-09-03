В Украине 44% трудоспособных внутренних переселенцев не имеют дохода — Международная организация миграции — Finance.ua
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В Украине 44% трудоспособных внутренних переселенцев не имеют дохода — Международная организация миграции

Личные финансы
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Почти половина внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста сейчас не получают дохода. Только одна треть опрошенных указала заработную плату как основной источник дохода после перемещения, а 24% полагаются на государственную поддержку.
Об этом сообщает Международная организация миграции (МОМ).
Сейчас 70% перемещенных домохозяйств сократили расходы, включая расходы на питание, а треть взяла деньги в долг.
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«С приближением осени и зимы жилищные условия ВПЛ вызывают все большее беспокойство», — говорится в исследовании.
22% перемещенных лиц отметили, что их жилье непригодно к зимним реалиям, более трети опрошенных не имеют возможности переехать в приемлемое жилье преимущественно из-за нехватки средств.
30% среди переселенцев, нашедших убежище в селах (в общей сложности около 2 млн человек), не имеют доступа к медицинским услугам.
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Самые неотложные потребности неизменны по всей Украине — это финансовая помощь, лекарства и материалы для ремонта и строительства.
В денежной помощи нуждаются около 60% переселенцев, вернувшихся людей, а также тех, кто оставался в своих домах.
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По состоянию на 23 августа количество внутренне перемещенных лиц снова возросло и составляет 6,9 млн человек.
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По материалам:
Forbes.ua
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