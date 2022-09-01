Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ

Казна и Политика
25
Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ
Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ
Государство уже компенсировало работодателям 108 млн грн за трудоустройство более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Из-за боевых действий миллионы украинцев вынуждены были переехать в более безопасные регионы страны и большинство из них потеряли работу. Мы помогаем им трудоустроиться на новом месте. В частности, правительство запустило несколько программ стимулирования занятости, среди которых предоставление компенсации работодателям, нанимающим внутренних переселенцев. На сегодняшний день более 6,6 тысяч предпринимателей взяли на работу внутренне перемещенных украинцев и получат от государства соответствующую компенсацию. Уже выплачено 108 млн грн за трудоустройство более 10 тысяч переселенцев.
Юлия Свириденко.

Читайте также
Напомним, с апреля правительство ввело программу стимулирования бизнеса — брать на работу внутренних переселенцев с целью ускорения их адаптации и повышения уровня занятости среди населения. За каждого трудоустроенного из внутренне перемещенных лиц государство выплачивает предпринимателю компенсацию в 6500 грн в течение 2 месяцев.
Место для вашей рекламы
Согласно условиям программы, компенсация за трудоустройство ВПЛ предоставляется работодателю, который взял на работу такое лицо с заработной платой не менее минимальной (6500 грн), состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подал налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г. или весь 2021 г. и не является неприбыльной организацией.
Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на Портале Дія. Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.