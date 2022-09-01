Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua

Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ

Государство уже компенсировало работодателям 108 млн грн за трудоустройство более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Из-за боевых действий миллионы украинцев вынуждены были переехать в более безопасные регионы страны и большинство из них потеряли работу. Мы помогаем им трудоустроиться на новом месте. В частности, правительство запустило несколько программ стимулирования занятости, среди которых предоставление компенсации работодателям, нанимающим внутренних переселенцев. На сегодняшний день более 6,6 тысяч предпринимателей взяли на работу внутренне перемещенных украинцев и получат от государства соответствующую компенсацию. Уже выплачено 108 млн грн за трудоустройство более 10 тысяч переселенцев. Юлия Свириденко.

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Напомним, с апреля правительство ввело программу стимулирования бизнеса — брать на работу внутренних переселенцев с целью ускорения их адаптации и повышения уровня занятости среди населения. За каждого трудоустроенного из внутренне перемещенных лиц государство выплачивает предпринимателю компенсацию в 6500 грн в течение 2 месяцев.

Согласно условиям программы, компенсация за трудоустройство ВПЛ предоставляется работодателю, который взял на работу такое лицо с заработной платой не менее минимальной (6500 грн), состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подал налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г. или весь 2021 г. и не является неприбыльной организацией.

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на Портале Дія. Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.

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