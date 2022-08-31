Правительство сняло возрастные ограничения для желающих приютить ВПЛ и расширило перечень лиц, которые смогут получить компенсацию — Finance.ua

Правительство сняло возрастные ограничения для желающих приютить ВПЛ и расширило перечень лиц, которые смогут получить компенсацию Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство сняло возрастные ограничения для желающих приютить ВПЛ и расширило перечень лиц, которые смогут получить компенсацию

Кабмин внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в рамках программы «Прихисток» снимаются возрастные ограничения: теперь предоставить убежище для ВПЛ может любой гражданин.

Расширяется список лиц, которые смогут получить компенсацию, а также внедряется информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации.

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«Хочу поблагодарить Общество Красного Креста Украины, которые по договоренности с нашим Правительством планируют финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ. Это позволит сэкономить существенные суммы в госбюжете (с марта по июль ОККУ выплатило уже более 110 млн грн). Кроме того, ведутся переговоры о повышении размера компенсации на отопительный период в два раза — около 900 грн/месяц на одного человека», — отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Напомним, социальная программа «Прихисток» действует по инициативе Правительства. Ее цель — обеспечить жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые бесплатно их приютили.

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