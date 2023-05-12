В Turkish Airlines анонсировали рекордное для отрасли соглашение на 600 самолетов — Finance.ua

В Turkish Airlines анонсировали рекордное для отрасли соглашение на 600 самолетов
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет.
Об этом заявил глава компании Ахмет Болат, пишет Reuters.
Такой заказ, если он будет подтвержден, станет самым большим в истории отрасли для одной авиакомпании, затмив рекордный заказ Air India на 470 самолетов Airbus и Boeing в декабре.
Выступая за несколько недель до того, как Турция должна принять лидеров авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта, Болат сказал, что заказ будет состоять из 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов, добавив, что к 2033 году флот увеличится до 810 самолетов.
«Во время мероприятия мы собираемся объявить о заказе. С одним из крупных производителей мы почти заканчиваем переговоры. Мы собираемся заказать (в общей сложности) около 600 самолетов», — сказал Болат журналистам на пресс-конференции.
Ежегодный саммит IATA, объединяющий около 280 авиакомпаний, состоится в Стамбуле 4−6 июня.
Болат сказал, что компания близка к соглашению с Boeing по части заказа, но не предоставил дальнейших подробностей.
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Boeing отказался от комментариев.
Turkish Airlines могут передать заказы на остальные новые самолеты «другому производителю» на следующем европейском авиасалоне в июне, добавил Болат, очевидно, имея в виду Airbus, европейского конкурента Boeing. Airbus также отказался от комментариев.
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