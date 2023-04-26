Boeing ликвидирует дочернюю компанию в беларуси — Finance.ua

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Boeing ликвидирует дочернюю компанию в беларуси

Фондовый рынок
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Boeing ликвидирует дочернюю компанию в беларуси
Boeing ликвидирует дочернюю компанию в беларуси
Зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands приняли решение ликвидировать компанию «Боинг БЛР».
Об этом пишет белорусское издание Office Life со ссылкой на запись в официальном журнале «Юстиция Беларуси».
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Компания «Боинг БЛР» была основана в октябре 2020 года и отвечала за коммуникации с местными регуляторами и потребителем. С января этого года белорусская «дочка» американской корпорации находится в списке иностранных активов, не подлежащих отчуждению без согласия властей.
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В октябре 2003 года Белавиа в первый раз ввела в эксплуатацию Boeing 737-500. Сейчас в парке Белавиа — 8 лайнеров американского производителя: пять Boeing 737-800, два Boeing 737-300 и один Boeing 737-8.
До мая 2021 года, когда в минском аэропорту принудительно посадили самолет Ryanair и большинство авиационных администраций стран Европы ввели против белорусов запрет на использование воздушного пространства и аэропортов, в парке Белавиа было 15 Boeing.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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