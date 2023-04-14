Boeing простила Украине $200 млн долга — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что компания «Боинг» объявила об освобождении украинских компаний от финансовых обязательств в рамках проекта «Морской старт».
Об этом Шмыгаль написал в твиттере в четверг.
«Во время встречи с бизнесом Соединенных Штатов компания „Боинг“ объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом „Морской старт“. Спасибо за важное решение в поддержку Украины», — написал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на сотрудничество и развитие инвестиций компании в страну.
Напомним, в 2019 году КБ «Южное» и Южмаш проиграли суд по делу о банкротстве консорциума «Морской старт», созданного в 1995 году для запуска ракет Зенит-3SL с плавучего космодрома.
У Boeing было 40% в консорциуме, украинские компании вместе имели 15%.
В 2009 году «Морской старт» обанкротился, задолжав более $500 млн, и позже космодром выкупила российская компания S7 Group.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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