В Турции зафиксирована внезапная волна массовых банкротств — Finance.ua

В Турции зафиксирована внезапная волна массовых банкротств Сегодня 06:11 — Мир

В Турции зафиксирована внезапная волна массовых банкротств, Фото: freepik

Массовые банкротства, которые на 30% превышают прошлогодние показатели, вызывают цепную реакцию в экономике Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

Сколько компаний обанкротилось в Турции в 2024 году

В Турции обанкротились 15 тыс. компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Читайте также В Украине открыли доступ к информации о должниках по делам о банкротстве

За первые восемь месяцев 982 компании получили первоначальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество заявлений о приостановлении выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также заявлений о проведении процедуры банкротства подали строительные и текстильные компании.

Причины проблем в турецких компаниях

Проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.

Читайте также Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве

За последний год ЦБ Турции поднял учетную ставку на 41,5% до 50%, что сделало слишком дорогими кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая в 2024 году составила 75% и по итогам августа опустилась до 52%.

Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило издержки бизнеса. К затратам прибавилось повышение минимальной зарплаты.

Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, которые уже проиграли конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш.

Читайте также Avon объявила о банкротстве

Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.

Массовые банкротства вызывают цепную реакцию, замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, отмечают в агентстве.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.