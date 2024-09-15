В Турции зафиксирована внезапная волна массовых банкротств — Finance.ua

В Турции зафиксирована внезапная волна массовых банкротств
Массовые банкротства, которые на 30% превышают прошлогодние показатели, вызывают цепную реакцию в экономике Турции.
Об этом сообщает пресс-служба Reuters.
Сколько компаний обанкротилось в Турции в 2024 году
В Турции обанкротились 15 тыс. компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
За первые восемь месяцев 982 компании получили первоначальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.
Наибольшее количество заявлений о приостановлении выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также заявлений о проведении процедуры банкротства подали строительные и текстильные компании.
Причины проблем в турецких компаниях
Проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.
За последний год ЦБ Турции поднял учетную ставку на 41,5% до 50%, что сделало слишком дорогими кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая в 2024 году составила 75% и по итогам августа опустилась до 52%.
Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило издержки бизнеса. К затратам прибавилось повышение минимальной зарплаты.
Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, которые уже проиграли конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш.
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Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.
Массовые банкротства вызывают цепную реакцию, замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, отмечают в агентстве.
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