Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве — Finance.ua
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Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве

Фондовый рынок
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Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве
Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве
Майнинговая компания Rhodium Enterprises подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 американского Налогового кодекса США в суд Южного округа Техаса.
Об этом сообщает Incrypted.
Глава 11 разрешает компаниям, оказавшимся в финансовых трудностях, реорганизовать свою деятельность и долги под контролем суда, что позволяет избежать ликвидации и восстановить финансовую стабильность.
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Известно, что у компании Rhodium Enterprises есть долги от 50 до 100 миллионов долларов, в то время как ее общие активы оцениваются в пределах от 100 до 500 миллионов долларов.
Заявление о банкротстве также включает шесть дочерних компаний, среди которых: Rhodium Encore, Jordan HPC, Rhodium JV, Rhodium 2.0, Rhodium 10MW и Rhodium 30MW.
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Ранее сообщалось, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, и две ее дочерние компании не смогли выплатить кредиторам 54 миллиона долларов.
Напомним, что в мае 2023 года Riot Platforms обвинили Rhodium Enterprises в неуплате 26 миллионов долларов комиссий за майнинговые мощности. Rhodium не оплатил аренду и незаконно воспользовался кредитами на электроэнергию.
По материалам:
incrypted
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