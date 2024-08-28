Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве — Finance.ua

Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве Сегодня 03:42 — Фондовый рынок

Майнинговая компания Rhodium подала заявление о банкротстве

Майнинговая компания Rhodium Enterprises подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 американского Налогового кодекса США в суд Южного округа Техаса.

Об этом сообщает Incrypted.

Глава 11 разрешает компаниям, оказавшимся в финансовых трудностях, реорганизовать свою деятельность и долги под контролем суда, что позволяет избежать ликвидации и восстановить финансовую стабильность.

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Известно, что у компании Rhodium Enterprises есть долги от 50 до 100 миллионов долларов, в то время как ее общие активы оцениваются в пределах от 100 до 500 миллионов долларов.

Заявление о банкротстве также включает шесть дочерних компаний, среди которых: Rhodium Encore, Jordan HPC, Rhodium JV, Rhodium 2.0, Rhodium 10MW и Rhodium 30MW.

Ранее сообщалось, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, и две ее дочерние компании не смогли выплатить кредиторам 54 миллиона долларов.

Напомним, что в мае 2023 года Riot Platforms обвинили Rhodium Enterprises в неуплате 26 миллионов долларов комиссий за майнинговые мощности. Rhodium не оплатил аренду и незаконно воспользовался кредитами на электроэнергию.

incrypted По материалам:

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