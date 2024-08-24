Какой процент украинцев верит в «криптовалютное будущее» (опрос) — Finance.ua
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Какой процент украинцев верит в «криптовалютное будущее» (опрос)

Криптовалюта
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Какой процент украинцев верит в «криптовалютное будущее» (опрос)
Какой процент украинцев верит в «криптовалютное будущее» (опрос)
Binance провела опрос среди 22 тыс. украинцев, результаты которого свидетельствуют, что 65% респондентов считают криптовалюты важной частью будущего экономического развития страны.
Напомним, по оценкам платежной компании Triple-A, в 2024 году количество владельцев криптовалют в мире достигло 562 миллионов человек, что составляет около 6,8% населения планеты.
Украина, стабильно входящая в топ-20 стран по уровню использования криптовалют, продолжает демонстрировать рост интереса к цифровым активам, подтверждающим результаты последнего опроса Binance. Так, опрос показал, что: — более 53% опрошенных украинцев считают финансовую свободу чрезвычайно важной, и криптовалюты стали ключевым средством для ее достижения.
60% украинцев хорошо знакомы с криптовалютами и активно ими пользуются. Еще 30% имеют базовые знания и совершают отдельные транзакции; - Независимость и защита от инфляционных рисков являются основными преимуществами для 45% респондентов. А 35% выделили скорость и удобство транзакций; - использование криптовалют способствует росту финансовой дисциплины. Половина опрошенных стали больше экономить, а 30% отметили, что криптовалюты помогли им стать финансово более организованными; - 65% респондентов уверены, что криптовалюты будут оказывать значительное влияние на экономику Украины в ближайшие пять лет, открывая новые горизонты для цифровой экономики; - 55% опрошенных поддерживают частичное регулирование криптовалют, тогда как 35% согласны с идеей полного регулирования для обеспечения безопасности пользователей; - 70% опрошенных украинцев используют криптовалюты для международных переводов. Кроме того, 65% респондентов уже использовали криптовалюты для поддержки благотворительных проектов.
Finance.ua: — Binance, имеет 213 миллионов зарегистрированных пользователей. Это почти 38% глобального сообщества.
По материалам:
Finance.ua
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