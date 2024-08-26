Криптовалютный мошенник организовал финансовую пирамиду на рекордные $14 миллиардов — Finance.ua
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Криптовалютный мошенник организовал финансовую пирамиду на рекордные $14 миллиардов

Криптовалюта
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Криптовалютный мошенник организовал финансовую пирамиду на рекордные $14 миллиардов
Криптовалютный мошенник организовал финансовую пирамиду на рекордные $14 миллиардов
Китай успешно экстрадировал подозреваемого, известного как Чжан, из Таиланда, мужчину обвиняют в организации криптовалютной пирамиды на 14 миллиардов долларов.
Интересно, что это происходит впервые в истории, когда подозреваемый в финансовых преступлениях был экстрадирован по действующему с 1999 года договору между Китаем и Таиландом.
По данным Министерства общественной безопасности Китая, экстрадиция прошла в рамках специальной операции под названием «Hunting Fox». Схема, известная как MBI Group, берет свое начало в 2012 году, когда Чжан привлек инвесторов к оплате членских взносов в криптовалюту, варьировавшихся от 700 юаней (98 долларов США) до 245,000 юаней (34,300 доллара США). В мошеннической схеме участвовало более 10 миллионов человек, а объем сделок превысил 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов США).
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Расследование по Чжану было начато полицией Чунцина в ноябре 2020 года, а в марте 2021 года китайский филиал Интерпола выдал красное сообщение о его аресте. Чжан был задержан в Таиланде в июле 2022 года, и в мае этого года тайский суд одобрил его экстрадицию в Китай.
Несмотря на запрет торговли криптовалютой в Китае с 2021 года, многие инвесторы продолжают искать пути обхода. Так, в мае китайские власти раскрыли подпольный банк, использовавший стейблкоин USDT для обмена иностранной валюты, причем объем транзакций составлял не менее 13.8 миллиарда юаней (1.9 миллиарда долларов США).
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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