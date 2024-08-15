Avon объявила о банкротстве — Finance.ua

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Avon объявила о банкротстве

Фондовый рынок
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Avon объявила о банкротстве
Avon объявила о банкротстве
Avon Products, у которой есть международные правам на косметический бренд Avon, обратилась в суд с просьбой объявить банкротство в округе Делавэр, США. Это произошло после того, как более 380 истцов заявили, что тальк у продукции Avon вызывает рак.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Филипп Гунд, директор по реструктуризации Avon Products, сообщил, что компания уже потратила $225 млн на защиту от этих исков и выплаты компенсаций. По его словам, у компании уже нет денег для дальнейшего ведения судебных процессов или урегулирования этих дел.
Avon Products утверждает, что их продукция безопасна, но опасается, что количество исков будет только расти, если не будет окончательного решения.
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Это не первый случай, когда крупная компания объявляет банкротство из-за судебных исков, связанных с тальковой продукцией. К примеру, Johnson & Johnson также несколько раз пыталась решить такие проблемы из-за банкротства, но пока безрезультатно.
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Avon Products владеет брендом за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико. В этих регионах Avon принадлежит LG Household&Health Care. В США Avon не продает косметику с 2016 года, а в 2020 году американский бизнес компании купила бразильская группа Natura.
В рамках заявления о банкротстве активы Avon Products будут выставлены на продажу. Natura планирует купить их за $125 млн, если не будет предложена более высокая цена. Также бразильская компания спишет $530 млн долга Avon и предоставит дополнительные $43 млн для финансирования процесса банкротства.
Ранее сообщалось, что Avon Products остается работать в рф после ее вторжения в Украину — преимущественно из-за роста бюрократических помех и возобновления активности покупателей.
По материалам:
Mind
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