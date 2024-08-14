Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства — Finance.ua
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Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства

Фондовый рынок
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Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства
Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства
Китайский производитель электромобилей Human Horizons Group Inc., компания, которая стоит за брендом HiPhi, подала заявление на реструктуризацию перед банкротством и стала еще одной жертвой сурового автомобильного рынка Китая.
Согласно документу суда, производитель подал заявление в Народный суд в Яньчэн, городе на востоке Китая, где расположена его фабрика, заявив, что его активы больше не могут покрывать долги по состоянию на апрель и соответствуют условиям для банкротства.
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Суд постановил, что Human Horizons отвечает условиям реструктуризации, и назначит администратора для наблюдения за процессом на шесть месяцев с возможностью продления еще на три месяца, говорится в документе.
Производитель электромобилей, испытывающий трудности, приостановил производство с февраля после закрытия магазинов и неспособности рассчитаться с поставщиками спустя годы низких продаж. В 2023 году компания поставила менее 8000 своих роскошных электромобилей.
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Тяжелое положение HiPhi показывает, с какой проблемой сталкиваются производители автомобилей в Китае, где более 100 брендов были вовлечены в ценовую войну на фоне замедления потребительского спроса из-за паники вокруг коронавируса, экономической стагнации и прекращения национальной субсидии на приобретение электромобилей в 2022 году. Другие игроки, поменьше, включая WM Motors Holdings Ltd и подразделение EV застройщика China Evergrande Group, также находятся на грани краха.
Human Horizons пытались найти внешнюю помощь, а в мае китайские СМИ сообщили, что компания под названием iAuto Group согласилась предоставить 1 миллиард долларов финансирования для восстановления своей команды и возобновления производства. Это соглашение, похоже, остановилось из-за движения компании к процедуре банкротства.
По материалам:
Телеканал 24
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