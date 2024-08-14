Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства — Finance.ua

Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства Сегодня 07:08 — Фондовый рынок

Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства

Китайский производитель электромобилей Human Horizons Group Inc., компания, которая стоит за брендом HiPhi, подала заявление на реструктуризацию перед банкротством и стала еще одной жертвой сурового автомобильного рынка Китая.

Согласно документу суда, производитель подал заявление в Народный суд в Яньчэн, городе на востоке Китая, где расположена его фабрика, заявив, что его активы больше не могут покрывать долги по состоянию на апрель и соответствуют условиям для банкротства.

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Суд постановил, что Human Horizons отвечает условиям реструктуризации, и назначит администратора для наблюдения за процессом на шесть месяцев с возможностью продления еще на три месяца, говорится в документе.

Производитель электромобилей, испытывающий трудности, приостановил производство с февраля после закрытия магазинов и неспособности рассчитаться с поставщиками спустя годы низких продаж. В 2023 году компания поставила менее 8000 своих роскошных электромобилей.

Тяжелое положение HiPhi показывает, с какой проблемой сталкиваются производители автомобилей в Китае, где более 100 брендов были вовлечены в ценовую войну на фоне замедления потребительского спроса из-за паники вокруг коронавируса, экономической стагнации и прекращения национальной субсидии на приобретение электромобилей в 2022 году. Другие игроки, поменьше, включая WM Motors Holdings Ltd и подразделение EV застройщика China Evergrande Group, также находятся на грани краха.

Human Horizons пытались найти внешнюю помощь, а в мае китайские СМИ сообщили, что компания под названием iAuto Group согласилась предоставить 1 миллиард долларов финансирования для восстановления своей команды и возобновления производства. Это соглашение, похоже, остановилось из-за движения компании к процедуре банкротства.

Телеканал 24 По материалам:

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