В суд направили дело о незаконном выводе земли в аэропорту Ужгорода — Finance.ua
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В суд направили дело о незаконном выводе земли в аэропорту Ужгорода

Криминал
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В суд направили дело о незаконном выводе земли в аэропорту Ужгорода
В суд направили дело о незаконном выводе земли в аэропорту Ужгорода, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершило досудебное расследование в отношении бывшего главы департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
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Отмечается, что противоправные действия обвиняемой привели к незаконной приватизации земельного участка местного аэропорта.
Следствие установило, что чиновник продала акционерному обществу земельный участок площадью 0,2 га, расположенный под стоянкой для самолетов на территории международного аэропорта «Ужгород».
Такие действия противоречат действующему законодательству, поскольку законом не разрешена приватизация земельных участков под объектами воздушного транспорта.
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Во время досудебного расследования на земельный участок, а также на две квартиры и четыре земельных участка обвиняемой наложили арест. Фигурантке сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
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