Экс-директора управления «Киевводоканала» будут судить за миллионные переплаты за трубы — Finance.ua

Экс-директора управления «Киевводоканала» будут судить за миллионные переплаты за трубы Сегодня 09:35 — Фондовый рынок

Прокуроры направили в суд исковой акт относительно экс-директора управления капстроительства ЧАО «АК «Киевводоканал» по факту служебной халатности во время проведения строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в 2021 г. между ЧАО «Киевводоканал» и подрядной организацией заключены договоры на строительные работы по реконструкции водопроводных сетей.

Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что обвиняемый, занимавший должность директора управления капитального строительства ЧАО «АК «Киевводоканал», не проверил цены строительных материалов на объем и рынок выполненных работ и подписал акт приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимость выполненных строительных работ и закупаемых материалов.

По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету более чем на 3,3 млн гривен.

Економічна Правда По материалам:

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