Экс-директора управления «Киевводоканала» будут судить за миллионные переплаты за трубы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-директора управления «Киевводоканала» будут судить за миллионные переплаты за трубы

Фондовый рынок
0
Прокуроры направили в суд исковой акт относительно экс-директора управления капстроительства ЧАО «АК «Киевводоканал» по факту служебной халатности во время проведения строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Досудебное расследование установило, что в 2021 г. между ЧАО «Киевводоканал» и подрядной организацией заключены договоры на строительные работы по реконструкции водопроводных сетей.
Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что обвиняемый, занимавший должность директора управления капитального строительства ЧАО «АК «Киевводоканал», не проверил цены строительных материалов на объем и рынок выполненных работ и подписал акт приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимость выполненных строительных работ и закупаемых материалов.
По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету более чем на 3,3 млн гривен.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.