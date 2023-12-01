В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев — Finance.ua

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В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев

Недвижимость
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В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев
В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев
В Нидерландах отменили планы по строительству большого центра приема украинских беженцев. В городе Пюрмеренд собирались построить временные дома для размещения до 1500 человек.
Против приема такого количества беженцев выступили местные жители, сообщает nos.nl.
Муниципалитет хотел построить несколько сотен временных домов на поле между Пюрмерендом и Илпендамом, где украинские беженцы могли бы жить 10−15 лет. Но в правительстве не согласовали финансирование проекта.
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«Нам сказали, что бизнес-кейс, который мы подали, не финансируется правительством. Это делает место приема такого размера непрактичным», — сообщили в муниципалитете Пюрмеренда.
Также против приема новых беженцев выступили местные жители. Ответная петиция против открытия большого центра для беженцев за две недели собрала 10 тысяч подписей. Население города — около 80 тысяч человек.
«Наши дети не могут получить дом. Некоторые вынуждены жить с родителями до старости. Для тех, кому нужна неотложная помощь, нет такой возможности», — говорят жители города.
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В муниципальном совете также сомневались в целесообразности строительства, потому что врачи общей практики уже перегружены.
В правительстве не сообщили, почему не будет финансирования. В то же время, в муниципалитете Пюрмеренда удивлены таким решением, ведь правительство срочно призывает регионы и муниципалитеты создать возможности приема в краткосрочной перспективе.
В Нидерландах на фоне роста потока беженцев жилья уже не хватает. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысячи украинцев, из них 83 тысячи размещены в муниципальных приютах.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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