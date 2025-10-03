В столице стартует отопительный сезон Сегодня 09:03 — Личные финансы

В столице стартует отопительный сезон

С 3 октября в столице начинают подключать к отоплению больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению. Первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы», — заявил Кличко.

Подача тепла производится по индивидуальным заявкам от руководителей учреждений. Такой подход признан оптимальным для учреждений, работающих с детьми, пациентами и социально уязвимыми группами.

По словам мэра, все социальные объекты оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, что позволяет регулировать поставки тепла и рационально использовать энергоносители.

Решения о подключении жилищного фонда будут приниматься после анализа нескольких факторов:

рациональное использование энергоносителей;

нецелесообразность лишних затрат на тепло жителями;

ситуацию в энергосистеме.



Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял , что правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона.

Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это значит, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов. Задача Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду — держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", — отметил Кулеба.

