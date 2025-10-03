В столице стартует отопительный сезон
С 3 октября в столице начинают подключать к отоплению больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению. Первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы», — заявил Кличко.
Подача тепла производится по индивидуальным заявкам от руководителей учреждений. Такой подход признан оптимальным для учреждений, работающих с детьми, пациентами и социально уязвимыми группами.
По словам мэра, все социальные объекты оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, что позволяет регулировать поставки тепла и рационально использовать энергоносители.
Решения о подключении жилищного фонда будут приниматься после анализа нескольких факторов:
- рациональное использование энергоносителей;
- нецелесообразность лишних затрат на тепло жителями;
- ситуацию в энергосистеме.
Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона.
Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это значит, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов. Задача Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду — держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", — отметил Кулеба.
