В столице стартовала жилищная программа: кто может получить жилье — Finance.ua

В столице стартовала жилищная программа: кто может получить жилье Сегодня 14:04 — Недвижимость

Летом депутаты Киевсовета утвердили Городскую целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022-2024 годы.

Программа предусматривает финансирование строительства 1628 квартир за счет государственного и местного бюджетов, а также привлеченных средств.

Главная цель, с которой приняли этот документ, — обеспечить киевлян достойными жилищными условиями и уменьшить квартирную очередь в столице.

Кто может получить жилье

В первую очередь это киевляне льготных категорий, нуждающихся в квадратных метрах.

Сюда относятся: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки; киевляне, чье жилье разрушено или повреждено; семьи участников боевых действий в Украине. А также жители столицы, которые состоят на квартирном учете, молодежь, люди, вынужденно переехавшие из других регионов Украины.

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Как будут реализовывать программу

Городская целевая программа включает в себя проведение шести мероприятий, которые охватывают разные категории граждан и имеют свои механизмы финансирования.

Обеспечение социальным жильем. Людям, нуждающимся в социальной защите, бесплатно предоставляется жилье в пользование, пока их материальное состояние не позволяет им самостоятельно арендовать жилье на рынке или обеспечить себя жильем другим способом.

В рамках программы планируется строительство или приобретение 156 квартир. На это предусмотрено 290 млн грн.

Обеспечение доступным жильем. Речь идет о программах, когда человек покупает жилье в свою частную собственность, но часть его стоимости оплачивается из бюджета:

30% стоимости — для людей из общей квартирной очереди. По такой схеме планируется приобрести или построить 80 квартир, предусмотрено 44 млн грн;

50% стоимости — для участников АТО/ООС или их семей, пребывающих в квартирной очереди. По такой схеме планируют приобрести или построить 73 квартиры, предусмотрено 68 млн грн.

Обеспечение временным жильем. Временным жильем обеспечивают прежде всего внутренне перемещенных лиц. В рамках программы планируется строительство или приобретение 87 квартир.

На это предусмотрено 48 млн грн (еще 113 млн грн планируют привлечь из государственного бюджета).

Обеспечение жильем через ипотеку. Этот шаг предполагает уплату из бюджета 30% или 50% стоимости жилья, переходящего в частную собственность человека.

В этом случае человек платит первый платеж в размере 1% от стоимости, а остальные 69% или 49% — за средства ипотеки. В рамках программы планируется:

для людей из общей квартирной очереди по программе 30/70 купить или построить 60 квартир. Предусмотрено 33 млн грн;

для участников АТО/ООС или их семей, находящихся в квартирной очереди по программе 50/50, приобрести или построить 60 квартир. Предусмотрено 56 млн грн.

Обеспечение жильем молодежи через финансово-кредитную поддержку. Речь идет о финансировании из бюджета стоимости пользования ипотечными кредитами (до 20 лет) в размере учетной ставки Нацбанка для находящихся в квартирной очереди молодых людей. Планируется помочь приобрести или построить 900 квартир. На это предусмотрено 297 млн грн.

Предоставление жилья в аренду с выкупом. Речь идет о предоставлении жилья находящимся в квартирной очереди людям в долгосрочную аренду (до 30 лет) с выкупом. Планируется приобрести или построить для дальнейшей аренды и продажи 212 квартир, на это предусмотрено 397 млн грн.

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Вечірній Київ По материалам:

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