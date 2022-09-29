В Киеве дорожают новостройки: сколько стоят столичные «квадраты» и кто их покупает — Finance.ua

В Киеве дорожают новостройки: сколько стоят столичные «квадраты» и кто их покупает Сегодня 15:03 — Недвижимость

В Киеве дорожают новостройки: сколько стоят столичные «квадраты» и кто их покупает

Вторжение россии парализовало киевский рынок первичной недвижимости. Продажи упали на 90% по сравнению с довоенным периодом. В то же время цены продолжают расти.

Желающих купить квартиру в киевских новостройках практически нет. Девелоперы же возобновляют работы исключительно на объектах с высоким уровнем готовности. Что происходит на первичном рынке жилья — дальше.

Работы возобновляются, а цены на материалы растут

В Киеве строительные работы были восстановлены на 80% объектов. Однако важными остаются и объемы. Как отмечают девелоперы, сейчас они очень низкие и составляют 20% довоенного уровня.

Девелоперские компании сосредоточились на реализации жилых комплексов на завершающих стадиях строительствах. Речь идет прежде всего о домах, в которых продано более 60 — 70% квартир. Такие объекты можно достроить, пользуясь запасами стройматериалов, сформированными еще до начала войны. Новые партии будут стоить дороже на 20 — 25%.

Каким жильем интересуются украинцы

Если весной девелоперы говорили, что не продали ни одной квартиры, то сейчас сделки есть. Единичные продажи были зафиксированы уже в начале мая.

Большинство потенциальных покупателей интересуются жильем в объектах с готовностью 80% и выше, то есть на этапе, когда в домах идет процесс внутренней отделки, присоединения к инженерным сетям, обустройства придомовой территории и т.д. Среди покупателей как покупающие жилье для себя, так и инвесторы. Однако последних сейчас на рынке не так много, как до полномасштабного вторжения.

Присматривающихся к жилью в новостройках интересуют 1- и 2-комнатные квартиры площадью 40 — 60 квадратных метров.

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Осень не помогла оживить рынок

В целом с февраля продажи снизились в среднем на 90%. И осенью никакого оживления, как это происходило в предыдущие годы, не наблюдается. Украинцы не готовы тратить последние сбережения на покупку квартиры.

По данным ЛУН, в феврале средняя стоимость жилья в Киеве составила 35,7 тысячи гривен, сейчас — 48,8 тысячи гривен за квадратный метр. Это связано с тем, что девелоперы пересчитали стоимость жилья по текущему курсу.

Опрошенные застройщики рассказывают, что при полной оплате стоимости готовы дать дисконт в 5%. В личных вариантах размер скидки может достигать 15 — 20%.

Девелоперы считают, что до завершения военных действий ждать роста спроса со стороны покупателей не стоит. Однако, по их мнению, оживить рынок может новая ипотечная государственная программа под 3%, которая начнет действовать с 1 октября.

Телеканал 24 По материалам:

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