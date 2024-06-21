В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с россией — Finance.ua
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В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с россией

Фондовый рынок
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В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с россией
В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с россией
Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском, привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему похищать конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или сдержать критические обновления.
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О плане внести компанию по кибербезопасности в список юридических лиц, фактически запрещающий американским поставщикам компании продавать ей продукцию, а также о сроках и деталях ограничения продаж программного обеспечения ранее не сообщалось.
Ранее «Лаборатория Касперского» заявляла, что является частной компанией, не имеющей никаких связей с российским правительством.
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Эти шаги свидетельствуют о том, что администрация президента США пытается уничтожить любые риски российских кибератак, связанные с программным обеспечением Касперского, и продолжает давить на москву.
Это также свидетельствует о том, что администрация Байдена использует новые мощные полномочия, позволяющие ей запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из стран «иностранных противников», таких как россия и Китай.
По материалам:
Економічна Правда
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