В США запретили робозвонки, генерируемые искусственным интеллектом — Finance.ua

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В США запретили робозвонки, генерируемые искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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В США запретили робозвонки, генерируемые искусственным интеллектом
В США запретили робозвонки, генерируемые искусственным интеллектом
Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила вне закона нежелательные звонки, генерируемые искусственным интеллектом.
Об этом пишет The New York Times.
Ведомство приняло единогласное решение на фоне беспокойства по поводу дезинформации и мошенничества с помощью ИИ. FCC сослалась на закон тридцатилетней давности, направленный на борьбу с нежелательными телефонными звонками, и уточнила, что сгенерированный алгоритмами спам также является незаконным.
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«Злоумышленники используют голоса, сгенерированные искусственным интеллектом, в нежелательных робозвонках, чтобы требовать деньги у уязвимых членов семьи, имитировать знаменитостей и дезинформировать избирателей», — заявила Джессика Розенворсель, глава FCC.
В последние месяцы возросло беспокойство по поводу использования ИИ для воспроизведения голосов политиков и знаменитостей. Вершиной стал спам-звонок с имитацией голоса президента США Джо Байдена, который призвал воздержаться от голосования.
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Искусственный интеллект также использовался для создания дипфейков знаменитостей.
Хотя американские законодатели призвали запретить политическую рекламу с ИИ, федеральный закон до сих пор не принят. Лишь некоторые штаты ограничили подобные технологии на местном уровне.
По материалам:
Speka
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