Meta начнет маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом — Finance.ua

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Meta начнет маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Meta начнет маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом
Meta начнет маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом
Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, начнет выявлять и отдельно маркировать изображения, сгенерированные службами искусственного интеллекта других компаний, в том числе наиболее распространенных, а именно OpenAI и Google, сообщает Reuters.
Нововведение заработает уже в ближайшие месяцы.
Meta будет применять специальные метки к любому контенту, созданному с помощью ИИ и публикуемому в ее сервисах Facebook, Instagram и Threads. Таким образом компания будет сигнализировать пользователям, что изображения, во многих случаях напоминающие настоящие фотографии, на самом деле являются цифровыми творениями.

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По мнению авторов нововведения, оно поможет предотвратить введение в заблуждение пользователей социальных сетей и сервисов.
В интервью Reuters президент по глобальным делам Meta Ник Клегг заверил, что на сегодняшний день они уже могут надежно маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом, отличая их от других визуальных произведений, но инструменты для маркировки аудио- и видеоконтента сложнее и все еще разрабатываются. Кроме того, Клегг подтвердил, что не существует способа отличать текст, созданный ИИ, поэтому компания не работает в этом направлении.
Также он сообщил, что Meta потребует от пользователей маркировать собственный измененный аудио- и видеоконтент, если он был создан с использованием ИИ, а для нарушителей Meta будет применять штрафные санкции. Но какие именно, он не указал.
По материалам:
Українські Новини
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