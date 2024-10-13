В США продается более 800 автомобилей Toyota Camry каждый день — Finance.ua
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В США продается более 800 автомобилей Toyota Camry каждый день

Технологии&Авто
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В США продается более 800 автомобилей Toyota Camry каждый день
В США продается более 800 автомобилей Toyota Camry каждый день, Фото: Toyota
С 1 января по 30 сентября было 273 дня. Это значит, что Toyota продавала в среднем 833,6 Camry в день. На самом деле эта цифра еще больше, если считать только рабочие дни. Следует отметить, что некоторые штаты запрещают работу автосалонов в воскресенье в соответствии со своими законами.
Об этом пишет motor1.com
У Corolla тоже удачный год. За сентябрь поставки выросли на 6,9% до 177 092 автомобилей. Это означает 648,6 автомобилей продаются каждый день.
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В отличие от своего старшего брата, который предлагается исключительно в виде седана, Corolla также может быть представлена ​​в виде хэтчбека в комплекте с GR-перформансом. В других частях света Toyota также имеет более практичный универсал.

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Но да, внедорожники господствуют. Цифры смотрятся гораздо лучше для RAV4. За первые девять месяцев этого года RAV4 разошелся тиражом в 350 331 единицу.
Это существенный рост на 15,7% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. Повторяя математическое упражнение, Toyota продавала 1283 RAV4 каждый день с начала года.
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Это только три самых популярных авто компании. Не удивительно, что в 2023 году Toyota четвертый год подряд сохранила титул крупнейшего автопроизводителя.
Это удалось благодаря продаже 9 483 137 автомобилей. В 2023 году подразделение компании Lexus также продемонстрировало значительный рост, продав 824 258 автомобилей, что на 132% больше, чем годом ранее.
По материалам:
Телеканал 24
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