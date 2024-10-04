Электромобили Toyota появятся в США не ранее 2026 года — Finance.ua

Электромобили Toyota появятся в США не ранее 2026 года
Японский автогигант Toyota перенес запуск производства своих электромобилей в США на 2026 год. Первоначально планировалось начать выпуск нового трехрядного электрокроссовера на заводе в Кентукки до конца 2025 года, но теперь дата сдвинулась из-за изменений в дизайне и снижения спроса на электромобили.
Toyota также сообщила, что планирует представить от пяти до семи моделей электромобилей в США в течение следующих двух лет. Однако производство некоторых моделей Lexus, которое планировалось начать в Северной Америке, будет переведено в Японию с последующей доставкой в США.
Компания уже инвестировала $1,3 миллиарда в завод в Кентукки для реализации своей стратегии электрификации, но задержки показывают, что даже самые крупные автопроизводители сталкиваются с проблемами на пути к полному переходу на электротягу.
Поделиться новостью