Электромобили Toyota появятся в США не ранее 2026 года — Finance.ua

Электромобили Toyota появятся в США не ранее 2026 года Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Электромобили Toyota появятся в США не ранее 2026 года

Японский автогигант Toyota перенес запуск производства своих электромобилей в США на 2026 год. Первоначально планировалось начать выпуск нового трехрядного электрокроссовера на заводе в Кентукки до конца 2025 года, но теперь дата сдвинулась из-за изменений в дизайне и снижения спроса на электромобили.

Toyota также сообщила, что планирует представить от пяти до семи моделей электромобилей в США в течение следующих двух лет. Однако производство некоторых моделей Lexus, которое планировалось начать в Северной Америке, будет переведено в Японию с последующей доставкой в ​​США.

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Компания уже инвестировала $1,3 миллиарда в завод в Кентукки для реализации своей стратегии электрификации, но задержки показывают, что даже самые крупные автопроизводители сталкиваются с проблемами на пути к полному переходу на электротягу.

uamotors По материалам:

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