Компания Toyota сократила планы производства электрокаров на треть — Finance.ua

Компания Toyota сократила планы производства электрокаров на треть 11.09.2024, 00:46 — Технологии&Авто

Компания Toyota сократила планы производства электрокаров на треть

Японская Toyota Motor стала последней из крупных автопроизводителей, пересмотревших амбициозные планы по производству электромобилей в связи с падением темпов продаж.

Сейчас самый крупный в мире автопроизводитель планирует выпустить 1 миллион электромобилей в 2026 году. Это на треть меньше предыдущего целевого показателя в 1,5 миллиона, пишет Nikkei.

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Toyota утверждает, что ее намерение производить 1,5 миллиона электромобилей в год до 2026 года и 3,5 миллиона до 2030 года неизменно. Однако эти цифры являются не целевыми, а контрольными показателями для акционеров.

Однако производство даже 1 миллиона электромобилей в год является амбициозной целью для Toyota, которая приложила гораздо больше усилий по разработке гибридов и продала лишь около 104 000 электромобилей в прошлом году.

НВ По материалам:

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