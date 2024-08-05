Представили самую быструю и самую дорогую Toyota Corolla (фото) — Finance.ua

Представили самую быструю и самую дорогую Toyota Corolla (фото) Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Представили самую быструю и самую дорогую Toyota Corolla (фото)

В США дебютировала новая Toyota GR Corolla 2025. Экстремальный заряженный хэтчбек прошел модернизацию и поступит в продажу с зимы.

Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Toyota GR Corolla не сильно изменилась внешне. Хэтчбек получил измененный передний бампер, улучшающий аэродинамику и охлаждение двигателя. Также установлены другие 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4. Автомобиль сохраняет агрессивный обвес и расширенные крылья.

Салон Toyota GR Corolla не претерпел изменений. В отделке использована алькантара, а педали украшены металлическими накладками. Установлены спортивные руль и кресла.

Линейку модели пополнил топовый вариант Premium Plus. Он оснащен карбоновой крышей и проекцией на лобовое стекло.

1,6-литровый турбомотор доработали: он по-прежнему развивает 300 л. с., однако крутящий момент вырос до 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 с. Кроме того, отныне Toyota GR Corolla можно выбрать не только из 6-ступенчатой ​​механической КПП, но и с 8-ступенчатым автоматом.

Новая Toyota GR Corolla получила самоблокирующиеся дифференциалы Torsen уже в базовой версии. Также существенно доработана подвеска полноприводного хэтчбека.

Цена Toyota GR Corolla 2025 составляет от 37 635 до 46 275 долларов. Самая быстрая и самая дорогая Toyota Corolla бросит вызов Volkswagen Golf R и Subaru WRX.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.