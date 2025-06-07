В США представили устройство, которое преобразует воздух в бензин — Finance.ua

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В США представили устройство, которое преобразует воздух в бензин

Технологии&Авто
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В США представили устройство, которое преобразует воздух в бензин
В США представили устройство, которое преобразует воздух в бензин
Американская компания Aircela представила первое рабочее устройство, способное улавливать углекислый газ из воздуха и превращать его в экологически чистый бензин без примесей серы и тяжелых металлов.
Об этом сообщает Aircela.

Как работает и на что способно устройство Aircela

Устройство размером с холодильник за ночь может произвести до 3,78 литра горючего (галлон), а максимальная емкость его накопителя составляет 64 литра.
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Оно сочетает технологии прямого захвата CO2 из атмосферы и синтеза топлива на месте, не требуя ископаемого топлива.
Выработанный бензин полностью совместим с имеющимися двигателями — никакой модификации авто не требуется.
В США представили устройство, которое преобразует воздух в бензин
Подход компании отличается от больших синтетических проектов: система компактная, модульная и пригодна к локальному развертыванию.
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Это позволяет производить топливо там, где оно нужно, без масштабной инфраструктуры.
Первые коммерческие установки ожидаются осенью этого года. Компания верит, что технология поможет сократить выбросы не только в частном транспорте, но и в промышленности — без замены существующей инфраструктуры.
По материалам:
speka.media
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