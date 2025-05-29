Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы — Finance.ua
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Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы

Технологии&Авто
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Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы
Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы
В сегменте подержанных автомобилей преимущества украинских водителей остаются относительно стабильными.
Самыми популярными остаются бензиновые авто (43,88%), хотя их доля выросла всего на 0,92 п.п.
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Интересно, что электромобили постепенно закрепляются — их доля выросла на 2,54 п.п., до 7,09%. Это свидетельствует о постепенном наполнении парка, соответственно и рынке авто с пробегом.
Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы
Легковушки с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжают терять актуальность, в то время как гибриды продолжают занимать малую нишу (2,46%), однако демонстрируют незначительный рост.
В общем, структура рынка подержанных авто меняется медленно — срабатывает эффект инерции, поскольку на вторичном рынке покупают те машины, которые уже есть, здесь потребители не формируют спрос «с нуля».
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Новые авто: гибриды прорываются, дизель сдает

В сегменте новых автомобилей изменения значительно заметнее. Наибольший рост зафиксирован у гибридов, которые за год удвоили свою долю — с 14,87% до 27,27% (+12,40 п.п.). Таким образом, гибриды фактически вышли на второе место, уступая только бензиновым авто.
В то же время дизель потерял более 6 п.п., снизившись до 20,44%, а бензин — более 5 п.п. (до 37,55%). Такая динамика свидетельствует о постепенном уходе покупателей новых автомобилей от традиционных типов топлива.
Бензин, дизель или электро: какие авто покупают украинцы
Украинский автомобильный рынок все отчетливее делится на два мира. В сегменте подержанных автомобилей все еще доминирует дизель и бензин, с медленным ростом электро- и гибридных автомобилей. Среди новых уже ощутим сдвиг к альтернативным видам горючего — особенно гибридов, которые стали своеобразным компромиссом между старыми привычками и новыми технологиями.
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Эти тенденции указывают не только на изменение рынка, но и на изменившееся мышление потребителя — что купить, как заправлять и чем целесообразнее владеть завтра.
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По материалам:
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