ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года — Finance.ua

ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года
Хэтчбеки остаются довольно популярным типом легковых автомобилей, несмотря на преобладание кроссоверов. Водители ценят эти модели за компактность и практичность.
CarBuzz назвали 8 лучших хэтчбеков, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-8 лучших хэтчбеков в 2025 году:
- Honda Civic Type R
- Toyota Prius
- Volkswagen Golf GTI
- Toyota GR Corolla
- Mazda 3 Hatchback
- Nissan Leaf
- Honda Civic
- Mini Cooper
Эксперты сочли спортивный хэтчбек Honda Civic Type R лучшим в своем классе. Эта модель не только быстрая, но и практичная.
Читайте также
Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Эта модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и развивать скорость до 275 км/ч.
Также эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota Prius. Они отметили, что модель пятого поколения стала более технологичной и комфортной, чем предшественники.
Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf GTI. Это спортивная версия популярного хэтчбека, способная подарить яркие эмоции от вождения.
Поделиться новостью