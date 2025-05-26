ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года — Finance.ua

ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года

Хэтчбеки остаются довольно популярным типом легковых автомобилей, несмотря на преобладание кроссоверов. Водители ценят эти модели за компактность и практичность.

CarBuzz назвали 8 лучших хэтчбеков, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-8 лучших хэтчбеков в 2025 году:

Honda Civic Type R Toyota Prius Volkswagen Golf GTI Toyota GR Corolla Mazda 3 Hatchback Nissan Leaf Honda Civic Mini Cooper

Эксперты сочли спортивный хэтчбек Honda Civic Type R лучшим в своем классе. Эта модель не только быстрая, но и практичная.

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Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Эта модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и развивать скорость до 275 км/ч.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota Prius. Они отметили, что модель пятого поколения стала более технологичной и комфортной, чем предшественники.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf GTI. Это спортивная версия популярного хэтчбека, способная подарить яркие эмоции от вождения.

УНІАН По материалам:

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