ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года — Finance.ua

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ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года

Технологии&Авто
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ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года
ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года
Хэтчбеки остаются довольно популярным типом легковых автомобилей, несмотря на преобладание кроссоверов. Водители ценят эти модели за компактность и практичность.
CarBuzz назвали 8 лучших хэтчбеков, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-8 лучших хэтчбеков в 2025 году:
  1. Honda Civic Type R
  2. Toyota Prius
  3. Volkswagen Golf GTI
  4. Toyota GR Corolla
  5. Mazda 3 Hatchback
  6. Nissan Leaf
  7. Honda Civic
  8. Mini Cooper
Эксперты сочли спортивный хэтчбек Honda Civic Type R лучшим в своем классе. Эта модель не только быстрая, но и практичная.
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Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Эта модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и развивать скорость до 275 км/ч.
Также эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota Prius. Они отметили, что модель пятого поколения стала более технологичной и комфортной, чем предшественники.
Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf GTI. Это спортивная версия популярного хэтчбека, способная подарить яркие эмоции от вождения.
По материалам:
УНІАН
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