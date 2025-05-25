Где наиболее активно покупают автомобили в Украине — Finance.ua

Где наиболее активно покупают автомобили в Украине Сегодня 21:09 — Технологии&Авто

Где наиболее активно покупают автомобили в Украине

На внутреннем рынке на протяжении апреля 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 74,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Наивысшая активность в этом сегменте традиционно наблюдалась в Киевской области и Киеве.

Также в тройку лидеров вошла на этот раз Днепропетровская область со сравнительно незначительным отрывом от Львовской.

Статистическими аутсайдерами с ярко выраженным результатом оказались две области: Донецкая и Херсонская, из-за частичной оккупации и близости линии фронта. Здесь и дальше отсутствуют данные из АР Крым и Луганской области.

Импорт авто с пробегом

Привезенных из-за границы б/у легковых машин в апреле 2025 года на первую регистрацию было подано 20,5 тысячи.

Этот показатель на 2% больше по отношению к результатам марта текущего года, и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Благодаря близости к западной границе и достаточно развитому автомобильному бизнесу лидирует в «крепостном» Львовская область. Ей даже уступила столица, которая находится в этом списке на второй позиции.

Третье место по объемам первых регистраций подержанных легковых автомобилей досталось Киевской области.

Наименьшие показатели за этот период, как и в предыдущем разделе, — в Донецкой и Херсонской областях.

Рынок новых легковушек

В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей.

По сравнению с апрелем 2024 г. имеем прирост, на 1,2%; когда равнять март этого года к апрелю — получаем плюс 14,6%.

В этой части авторынка уверенно лидирует столица по нескольким причинам: немалое количество населения, бизнесов и государственных структур со своими автопарками, а также лизинговых компаний, регистрирующих транспорт на себя по локальным адресам.

Второе место по объемам в Киевской области, третье — в Днепропетровской.

И здесь тоже Херсонская и Донецкая области показывают наименьшие результаты (всего по 3 авто), по вышеназванным причинам.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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