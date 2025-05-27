Штрафы для водителей: что нового готовят (законопроект) — Finance.ua

Штрафы для водителей: что нового готовят (законопроект) Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Штрафы для водителей: что нового готовят (законопроект)

Превышенная скорость — главная причина смертей на дорогах. Депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч.

Об этом сообщается в проекте закона № 13314

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Как отмечается в проекте, сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в российской федерации», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить соизмеримость наказания в отношении степени опасности нарушения.

>10 км/ч — 340 грн,

>20 км/ч — 680 грн,

>30 км/ч — 1360 грн,

>40 км/ч — 1700 грн,

>60 км/ч — 2720 грн,

>80 км/ч — 3400 грн.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, превышение скорости — это то нарушение, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

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По данным Национальной полиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной:

смерти 1 770 человек из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах;

травмирование 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

Чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП, как до, так и с начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2022 года по 2024 год) общее число погибших в ДТП достигло 9046 человек. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти в более чем половине случаев от всех ДТП.

«Таким образом, по меньшей мере, каждая вторая смерть на дороге происходит вследствие чрезмерной скорости. Кроме того, за указанный период 84 670 человек была травмирована. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования в почти 30% - 40% случаев от всех ДТП», — говорится в документе.

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Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, по международным исследованиям скорость движения между 30 и 70 км/ч оказывает решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором участвуют уязвимые участники дорожного движения — пешеходы и велосипедисты.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч незначительна с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (введенное и Украиной в 2019 году), а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/час или меньше.

«В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.

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