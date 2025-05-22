Камеры начнут фиксировать проезд на красный: какие штрафы — Finance.ua

Камеры начнут фиксировать проезд на красный: какие штрафы Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

Камеры начнут фиксировать проезд на красный: какие штрафы

Как сообщает Укравтопром, в текущем году в Украине заработает система автоматической фиксации проезда на запрещенный сигнал светофора.

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Как сообщили в ГУ «Центр инфраструктуры и технологий МВД», новую функцию получат уже установленные камеры автофиксации нарушений ПДД.

Это означает, что дополнительное оборудование устанавливать не планируют.

Напомним, размер штрафа за проезд на запрещенный сигнал светофора — 510 грн.

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Напомним, Finance.ua рассказывает о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты». Об этом говорится в статье:

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