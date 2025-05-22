Камеры начнут фиксировать проезд на красный: какие штрафы — Finance.ua

Камеры начнут фиксировать проезд на красный: какие штрафы
Как сообщает Укравтопром, в текущем году в Украине заработает система автоматической фиксации проезда на запрещенный сигнал светофора.
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Как сообщили в ГУ «Центр инфраструктуры и технологий МВД», новую функцию получат уже установленные камеры автофиксации нарушений ПДД.
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Это означает, что дополнительное оборудование устанавливать не планируют.
Напомним, размер штрафа за проезд на запрещенный сигнал светофора — 510 грн.
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Напомним, Finance.ua рассказывает о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты». Об этом говорится в статье:
Какие штрафы для водителей в Украине и как их проверить
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