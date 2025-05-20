В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: выросли ли цены — Finance.ua
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В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: выросли ли цены

Технологии&Авто
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В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: выросли ли цены
В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: выросли ли цены
Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра автомобилей в Украине. Контроль за соблюдением процедуры усилят, а ее стоимость возрастет.
Соответствующее постановление Кабинета Министров № 286 вступило в силу с 19 мая.

Техосмотр автомобилей: что изменится для водителей

Согласно постановлению, процедура прохождения техосмотра изменится. Теперь проверка будет максимально прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов. Особое внимание уделят исправности светотехники: фар, габаритов, поворотников и стоп-сигналов.
В постановлении также регулируется порядок фиксации. Фото- и видеоматериалы должны быть четкими, хорошо освещенными и содержать дату, которая должна совпадать с датой в протоколе техконтроля. Вся процедура должна быть запечатлена на видео от начала до конца.
Кроме привычного снимка одометра, теперь обязательно фиксируется и тахограф (если установлен) — с дополнительными фото активного экрана и таблички адаптации. Для учебных автомобилей — упрощена фиксация элементов управления.
В то же время отменили:
  • фиксацию результатов тормозных испытаний;
  • фото содержимого СО, СН и дымности;
  • распечатка фото на обороте протокола.
Также создается общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств. Кроме того, с 1 июня 2025 года техосмотр в Украине подорожает.

Цены на техосмотр с 1 июня

  • Легковые авто и грузовики до 3,5 т — с 1050 до 1700 грн
  • Тяжелый транспорт и автобусы — с 1500 до 2300 грн
  • Прицепы и мотоциклы — до 2300 грн в зависимости от категории
  • МСТО-отметка — с 300 до 500 грн
Также вырастет стоимость услуг, связанных с тахографами:
  • проверка и адаптация — 1600 грн (ранее 1200),
  • считывание данных с карт водителя — 150 грн (было 100),
  • считывание с тахографов — 300 грн (было 250).
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Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, владельцу грозят штрафы, запрет эксплуатации авто, аннулирование лицензии для перевозчиков и невозможность выезда за границу на собственном авто.
Напомним, от техосмотра освобождены неиспользуемые для коммерческой деятельности легковые автомобили, прицепы и полуприцепы, а также новые легковые авто и прицепы (до 2 лет), если они задействованы в перевозках.
По материалам:
Finance.ua
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