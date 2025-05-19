Возможно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения — Finance.ua

Возможно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения Сегодня 19:01 — Личные финансы

Возможно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения

Наличие водительского удостоверения не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство. То есть лицо, не имеющее водительского удостоверения, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Это актуально для лиц, которые проходят обучение в автошколе и планируют в ближайшее время получить водительское удостоверение, или родители хотят купить автомобиль для детей», — сказано в сообщении.

Следовательно, если физическое лицо, не имеющее водительского удостоверения, планирует приобрести автомобиль, ему необходимо обратиться в сервисный центр МВД. С собой нужно взять пакет документов. Их перечень размещен по ссылке

Читайте также Что делать, если водительское удостоверение не отображается онлайн

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.

Также при перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Примерная стоимость — 350 грн за административную услугу и 540 — бланк свидетельства. При необходимости можно закрепить за транспортным средством новый номерной знак, стоимость — 350 грн.

В сервисном центре напоминают, что без водительского удостоверения соответствующей категории управлять транспортным средством запрещается, ведь это является административным правонарушением.

Как получить водительское удостоверение

1. Выбрать способ подготовки к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе. При обучении в автошколе необходимо найти аккредитованное учебное заведение и подготовить документы.

2. Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе. В случае обучения в автошколе прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 1 год — без сдачи внутреннего экзамена в автошколе

3. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат этого экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. 250 грн — сдача экзамена. Язык экзамена: украинский.

Читайте также Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов

4. Выбрать автошколу для практической подготовки. Найти аккредитованное учебное заведение. В случае обучения в автошколе это может быть любая автошкола или та же, в которой проходили теоретическую подготовку.

5. Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе.

6. Сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД. 420 грн — сдача экзамена.

7. Получить водительское удостоверение. Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года. Документ получается на месте. Ориентировочно 608 грн: бланковая продукция 378 грн, услуга 230 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.