В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали) — Finance.ua
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В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали)

Технологии&Авто
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В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали)
В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали)
В Верховной Раде рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей. За отдельные повторные нарушения ПДД предлагают ввести даже лишение водительских прав.
Законопроект № 12172 находится на рассмотрении в Верховной Раде уже больше года.
Его авторы предлагают значительно повысить штрафы за совершение одного из следующих нарушений:
  • проезда пешеходных переходов, несоблюдение преимущества пешеходов на нерегулируемых переходах, проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора,
  • проезда перекрестков,
  • обгона и встречного разъезда.
За первое нарушение из этого перечня предлагается установить штраф в размере шестидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020 грн).
Повторное совершение такого нарушения в течение года приводит к наложению штрафа в размере 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550 грн) и лишению права управлять транспортными средствами на период от шести месяцев до одного года.
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По материалам:
MMR
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