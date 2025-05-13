В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали) — Finance.ua

В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали) Сегодня 06:56 — Технологии&Авто

В ВР рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей (детали)

В Верховной Раде рассматривают новый законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей. За отдельные повторные нарушения ПДД предлагают ввести даже лишение водительских прав.

Законопроект № 12172 находится на рассмотрении в Верховной Раде уже больше года.

Его авторы предлагают значительно повысить штрафы за совершение одного из следующих нарушений:

проезда пешеходных переходов, несоблюдение преимущества пешеходов на нерегулируемых переходах, проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора,

проезда перекрестков,

обгона и встречного разъезда.

За первое нарушение из этого перечня предлагается установить штраф в размере шестидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020 грн).

Повторное совершение такого нарушения в течение года приводит к наложению штрафа в размере 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550 грн) и лишению права управлять транспортными средствами на период от шести месяцев до одного года.

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MMR По материалам:

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