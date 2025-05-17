Что делать, если водительское удостоверение не отображается онлайн — Finance.ua
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Что делать, если водительское удостоверение не отображается онлайн

Личные финансы
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Что делать, если водительское удостоверение не отображается онлайн
Что делать, если водительское удостоверение не отображается онлайн
Водительские документы, выданные до 2013 года, могут не отображаться в Кабинете водителя и в «Дія», ведь информация о таких документах отсутствует в электронных реестрах.
В Главном сервисном центре МВД рассказали, что с этим делать.

Как обменять водительское удостоверение

Специалисты отмечают, чтобы водительские документы появились онлайн, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и обменять водительские права.
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Для этого предварительно следует зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте через Е-запись на 21 день вперед.
Также можно зарегистрироваться через терминал в сервисном центре и воспользоваться услугой в день регистрации.
Подготовьте пакет документов, кроме фото, ведь его сделают на месте:
  • паспорт с регистрацией места жительства или ID-карта и выписка о месте жительства;
  • идентификационный код;
  • старое водительское удостоверение;
  • медицинская справка (на период военного положения — не обязательна).
Гражданин получит новое водительское удостоверение в тот же день, заплатив за услугу 608 грн (без учета банковской комиссии).
Новое удостоверение будет европейского образца и будет действовать в течение 30 лет. После получения оно появится в Кабинете водителя и в приложении «Дія».
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Консультацию об услугах сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке и Инстаграме.
Напомним, Министерство внутренних дел обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему, увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.
По материалам:
Finance.ua
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