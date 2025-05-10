Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов — Finance.ua

Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов

Выбрать первый автомобиль для начинающего водителя не так-то и просто. Это должна быть легкая в управлении модель, а также надежная.

Об этом пишет Express.

Какое авто лучшее для начинающих

Эксперты из YouTube-канала MotorBodies считают, что идеальным первым автомобилем может стать Peugeot 108. Они рассказали, что это бюджетная и компактная модель, отлично подходящая для городских поездок.

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По словам специалистов, Peugeot 108 выделяется на фоне конкурентов более низкими эксплуатационными расходами и низким расходом топлива. Также эту модель достаточно легко отремонтировать благодаря обилию запасных деталей.

«Если вы когда-нибудь попадете в ДТП, то запчасти можно заменить очень дешево. На мой взгляд, это самый лучший первый автомобиль», — поделился эксперт.

Эксперты отметили, что Peugeot 108 чаще всего оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью до 72 л. Он недостаточно мощный для быстрого разгона, но этой модели это не нужно.

Также специалисты похвалили Peugeot 108 за достаточно богатое оснащение. Модель предлагает современную информационно-развлекательную систему, кондиционер и много отсеков для хранения вещей. Кроме этого, можно найти автомобили с камерой заднего вида.

Также эксперты порекомендовали начинающим водителям обратить внимание и на другие схожие модели.

«Это касается и Toyota Aygo, и Kia Picanto. Все это, по сути, одинаковые автомобили. Эти автомобили обладают объемом двигателя всего 1,0 литр, поэтому они дешевы в плане страховки и расхода топлива», — пояснил эксперт.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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УНІАН По материалам:

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