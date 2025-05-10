Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов — Finance.ua

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Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов

Технологии&Авто
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Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов
Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов
Выбрать первый автомобиль для начинающего водителя не так-то и просто. Это должна быть легкая в управлении модель, а также надежная.
Об этом пишет Express.

Какое авто лучшее для начинающих

Эксперты из YouTube-канала MotorBodies считают, что идеальным первым автомобилем может стать Peugeot 108. Они рассказали, что это бюджетная и компактная модель, отлично подходящая для городских поездок.
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По словам специалистов, Peugeot 108 выделяется на фоне конкурентов более низкими эксплуатационными расходами и низким расходом топлива. Также эту модель достаточно легко отремонтировать благодаря обилию запасных деталей.
«Если вы когда-нибудь попадете в ДТП, то запчасти можно заменить очень дешево. На мой взгляд, это самый лучший первый автомобиль», — поделился эксперт.
Какой автомобиль выбрать начинающему водителю: ответ экспертов
Эксперты отметили, что Peugeot 108 чаще всего оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью до 72 л. Он недостаточно мощный для быстрого разгона, но этой модели это не нужно.
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Также специалисты похвалили Peugeot 108 за достаточно богатое оснащение. Модель предлагает современную информационно-развлекательную систему, кондиционер и много отсеков для хранения вещей. Кроме этого, можно найти автомобили с камерой заднего вида.
Также эксперты порекомендовали начинающим водителям обратить внимание и на другие схожие модели.
«Это касается и Toyota Aygo, и Kia Picanto. Все это, по сути, одинаковые автомобили. Эти автомобили обладают объемом двигателя всего 1,0 литр, поэтому они дешевы в плане страховки и расхода топлива», — пояснил эксперт.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
УНІАН
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