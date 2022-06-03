В США предлагают повысить налоги для компаний, работающих с рф и беларусью — Finance.ua
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В США предлагают повысить налоги для компаний, работающих с рф и беларусью

Сегодня 15:41Фондовый рынок
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В США предлагают повысить налоги для компаний, работающих с рф и беларусьюВ США предлагают повысить налоги для компаний, работающих с рф и беларусью
В Конгрессе и Сенате США зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается повысить налоги для компаний, работающих с россией и беларусью.
Об этом сообщил нардеп и первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Он отметил, что авторами законопроекта под названием The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс) стали конгрессмены Джаред Голден, Дон Бэкон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер. Как говорит Железняк, они «уже не раз выступали за большую поддержку Украины и предоставление ей большего количества вооружения».
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Законопроект предусматривает, что деятельность компаний в россии и беларуси будет приравнена к деятельности компании в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе, что будет автоматически означать значительное увеличение налогов для этих компаний.
«Война россии не может и не должна финансироваться налогами, уплачиваемыми американскими компаниями, — говорится в совместном заявлении конгрессменов. — Это политика здравого смысла: если компания решает вести бизнес в россии — и, соответственно, платить налоги, финансируя ее военную машину — американский народ не должен оплачивать счета таких компаний».
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Аналогичный законопроект внесен и в Сенате Главой финансового комитета Сената США Роном Вайденом и членом финансового комитета Робом Портманом.
Напомним, в апреле украинское правительство и парламент обратились в страны ЕС и G7 с призывом вместе с Украиной повысить налоги для компаний, продолжающих вести бизнес в России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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