США вводят санкции против 71 компании из россии и беларуси — Finance.ua

США вводят санкции против 71 компании из россии и беларуси
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из россии и беларуси.
В опубликованном в федеральном реестре говорится, что в Министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, попавших под торговые ограничения.
«Эти юридические лица действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в документе.
В список, в частности, вошли «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева».
Кроме того, в список попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны россии, Конструкторское бюро химического машиностроения (КБХМ), научно-производственный центр «Сапсан», российская телекоммуникационная компания «Воентелеком», российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав «Росатома», «Московский институт электромеханики и автоматики» (МИЭА) и другие предприятия.