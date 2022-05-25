Российские олигархи готовы отдать Украине часть активов, чтобы выйти из-под санкций - СМИ — Finance.ua

Российские олигархи готовы отдать Украине часть активов, чтобы выйти из-под санкций - СМИ

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Российские олигархи готовы отдать Украине часть активов, чтобы выйти из-под санкций - СМИ

Российские олигархи готовы пожертвовать Украине часть своих активов, чтобы их исключили из санкционного списка Запада.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt

По словам главы Минфина Канады Христи Фриланд, ей звонят российские олигархи, которые критически относятся к развязанной рф войне, но не могут выступить против из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.

Фриланд говорит, что они предложили ей следующую сделку: значительную часть активов они передают Западу, а их взамен исключают из санкционных списков. Отмечается, что переговоры с олигархами сейчас находятся в начальной стадии.

«Такая сделка могла бы дать определённые преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а олигархи возвращают свою роскошную жизнь», — говорится в статье.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, которая позволяла россии производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить москву к дефолту.

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