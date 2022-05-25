Российские олигархи готовы отдать Украине часть активов, чтобы выйти из-под санкций - СМИ — Finance.ua

По словам главы Минфина Канады Христи Фриланд, ей звонят российские олигархи, которые критически относятся к развязанной рф войне, но не могут выступить против из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.
Фриланд говорит, что они предложили ей следующую сделку: значительную часть активов они передают Западу, а их взамен исключают из санкционных списков. Отмечается, что переговоры с олигархами сейчас находятся в начальной стадии.
«Такая сделка могла бы дать определённые преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а олигархи возвращают свою роскошную жизнь», — говорится в статье.
Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, которая позволяла россии производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить москву к дефолту.