Санкции против рф затронули более 86% российских компаний — Finance.ua

Санкции против рф затронули более 86% российских компаний

Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Санкции против рф затронули более 86% российских компаний

Санкции, действующие против россии, затронули 86,8% российских компаний.

Это следует из «Мониторинга текущего состояния бизнеса» — доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте рф по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как следует из этого документа, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, «а вот 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес полностью или частично». 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада.

Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62,2% респондентов назвали спад спроса, «далее идут дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту».

Более 50% считают, что правительство рф недостаточно делает для работы бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей «спокойными и эффективными».

Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление нескольких государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против россии.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти — это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки — таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.