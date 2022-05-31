Санкции против рф затронули более 86% российских компаний — Finance.ua
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Санкции против рф затронули более 86% российских компаний

Сегодня 10:13Фондовый рынок
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Санкции против рф затронули более 86% российских компанийСанкции против рф затронули более 86% российских компаний
Санкции, действующие против россии, затронули 86,8% российских компаний.
Это следует из «Мониторинга текущего состояния бизнеса» — доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте рф по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Как следует из этого документа, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, «а вот 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес полностью или частично». 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада.
Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62,2% респондентов назвали спад спроса, «далее идут дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту».
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Более 50% считают, что правительство рф недостаточно делает для работы бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей «спокойными и эффективными».
Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление нескольких государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против россии.
Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти — это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки — таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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