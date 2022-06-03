ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против рф — Finance.ua

ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против рф

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ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против рф

Европейский Союз принял шестой пакет санкций против рф из-за вторжения россии в Украину. Информация об этом появилась на сайте Евросоюза.

«Учитывая захватническую войну россии против Украины и продолжающуюся поддержку беларуси, а также сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет решил сегодня (3 июня — ред.) ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против россии и беларуси», — говорится в сообщении на сайте.

В ЕС отмечают, что данный пакет экономических санкций еще больше ограничивает возможность кремля финансировать войну в Украине.

Что включает в себя шестой пакет?

«Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник дохода для россии. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и тех, кто дезинформирует и активно способствует пропаганде войны президента путина», — отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Нефть

ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС. Постепенный выход из российской нефти продлится от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов.

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Временное исключение предусматривается для импорта сырой нефти по нефтепроводу в те страны-члены ЕС, которые из-за своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив, отмечается на сайте.

Кроме того, Болгария и Хорватия также выиграют от временных послаблений по импорту российской морской сырой нефти и вакуумного газойля соответственно, говорится в сообщении.

Отключение от SWIFT российских и белорусских банков

ЕС распространяет запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк «Сбербанк», «Кредитный банк Москвы» и «Российский сельскохозяйственный банк», а также «Белорусский банк развития и реконструкции».

Вещание

ЕС приостанавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24"/"Russia 24″ и "Международный телецентр"/TV Centre International.

«Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду с целью дестабилизации соседних с россией стран и ЕС и его государств-членов», — отметили в ЕС.

Согласно Хартии основополагающих прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам вести деятельность в ЕС, кроме вещания, например, исследования и интервью.

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