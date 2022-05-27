Нефть подорожала до максимума за два месяца: что стало причиной — Finance.ua

Цены на нефть в пятницу, 27 мая, колеблются вблизи двухмесячного максимума, а марка Brent продемонстрировала самый большой недельный скачок за последние полтора месяца. Этому способствовала перспектива запрета ЕС на российскую нефть и предстоящий летний автомобильный сезон в Соединенных Штатах.
«В преддверии пикового автомобильного сезона в США нефтепродукты остаются в дефиците на Западе, что должно поддерживать высокий уровень цен на нефть на протяжении всего лета», — добавил он.
Оба эталонных контракта на сырую нефть должны закончить неделю в плюсе, поскольку Европейская комиссия продолжает добиваться единодушной поддержки всех 27 стран-членов блока для новых санкций против россии, а Венгрия стала камнем преткновения.
Высокопоставленный венгерский советник сказал, что стране нужно от 3,5 до 4 лет, чтобы отказаться от российской нефти и сделать огромные инвестиции для корректировки своей экономики, и что она не сможет поддержать предложенное ЕС нефтяное эмбарго, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам.
«Сочетание фактической потери поставок и растущего отказа от поставок из россии приведет к тому, что эти товары (нефть и газ) будут значительно расти», — сказал Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.
В этом году цены на нефть выросли примерно на 50%.
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