Нефть подорожала до максимума за два месяца: что стало причиной — Finance.ua
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Нефть подорожала до максимума за два месяца: что стало причиной

Сегодня 10:42Энергетика
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Цены на нефть в пятницу, 27 мая, колеблются вблизи двухмесячного максимума, а марка Brent продемонстрировала самый большой недельный скачок за последние полтора месяца. Этому способствовала перспектива запрета ЕС на российскую нефть и предстоящий летний автомобильный сезон в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает Reuters.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 117,64 долларов за баррель. Контракт подорожал на 4% на этой неделе. Фьючерсы на нефть (WTI) выросли на 0,1% до 113,91 долларов за баррель.
Как отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, нефть дорожает в связи с тем, что ЕС стоит на пороге полного запрета на поставку российской энергии.
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«В преддверии пикового автомобильного сезона в США нефтепродукты остаются в дефиците на Западе, что должно поддерживать высокий уровень цен на нефть на протяжении всего лета», — добавил он.
Оба эталонных контракта на сырую нефть должны закончить неделю в плюсе, поскольку Европейская комиссия продолжает добиваться единодушной поддержки всех 27 стран-членов блока для новых санкций против россии, а Венгрия стала камнем преткновения.

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Высокопоставленный венгерский советник сказал, что стране нужно от 3,5 до 4 лет, чтобы отказаться от российской нефти и сделать огромные инвестиции для корректировки своей экономики, и что она не сможет поддержать предложенное ЕС нефтяное эмбарго, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам.
«Сочетание фактической потери поставок и растущего отказа от поставок из россии приведет к тому, что эти товары (нефть и газ) будут значительно расти», — сказал Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.
В этом году цены на нефть выросли примерно на 50%.
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По материалам: РБК-Україна
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