В Украине запустили сервис, на котором можно проверить цены на топливо и отзывы о его наличии — Finance.ua

В Украине запустили сервис, на котором можно проверить цены на топливо и отзывы о его наличии

Сегодня 19:13 — Энергетика

В Украине запустили сервис, на котором можно проверить цены на топливо и отзывы о его наличии

В Украине запустили онлайн-карту, где можно проверить наличие топливо и узнать цены.

Об этом информирует ЛУН Город

Какая информация есть на карте

Пользователи онлайн карты могут проверить наличие топлива для ряда АЗС и мониторить цены на него. Также пользователи могут оставлять отзывы об актуальности информации на карте. Комментарии помогут сориентироваться, реально ли на заправке есть бензин.

Мониторинг цен

Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна об А-92, А-95, А-95+, ДП и газе. В списке сетей АЗС сейчас — Avantage7, Авиас, Укрнафта, Chipo, KLO, ОKKO, Shell, SOCAR, UPG, WOG.

Мониторинг наличия

Второй новый сервис — «Люди говорят». В картах каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Чтобы оставить отзыв, нажмите кнопку «Напишите, есть ли топливо». Чтобы просмотреть имеющиеся отзывы, просто кликните на иконку АЗС.

Справка Finance.ua:

проект Полезная карта был запущен в начале войны, чтобы помочь украинцам узнать, какие супермаркеты, аптеки, почтовые отделения сейчас работают. Затем добавили на карту кафе, рестораны;

слой Дерусификация — об улицах, площадях, изменивших русские названия на украинские;

слой Строительство жилья — информирует о жилых комплексах, возобновивших строительство.

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