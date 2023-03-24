В Совете Европы вычеркнули Украину из черного списка стран, разрушающих противодействие коррупции — Finance.ua
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В Совете Европы вычеркнули Украину из черного списка стран, разрушающих противодействие коррупции

Казна и Политика
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В Совете Европы вычеркнули Украину из черного списка стран, разрушающих противодействие коррупции
В Совете Европы вычеркнули Украину из черного списка стран, разрушающих противодействие коррупции
Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете.
В отчете приводится оценка прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.
GRECO пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно или удовлетворительным образом 15 из 31 рекомендации. Из оставшихся рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены.
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«Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременная подача Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки», — говорится в отчете.
GRECO делает вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является «глобально неудовлетворительным», как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.
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Группа обратилась в Украину с просьбой предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций, до 31 марта 2024 года.
«Европейская правда» проанализировала отчет, и в нем указывается, что сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции, или те, где состояние противодействия коррупции «глобально неудовлетворительное».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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