Кабмин утвердил антикоррупционную программу — Finance.ua

Кабмин утвердил антикоррупционную программу
Кабинет Министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы.
Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 14 марта.
Согласно постановлению № 220 от 4 марта, министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, государственным предприятиям, учреждениям и организациям поручено предоставлять в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ежегодно до 15 февраля и 15 июля информацию о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных государственной антикоррупционной программе.
В то же время НАПК поручено обеспечить утверждение в установленные программой сроки:
- порядка координации реализации антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг.;
- порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;
- порядка предоставления министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями статистической информации о результатах работы;
- положения об информационной системе мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики
Кроме того, НАПК поручено обеспечить:
- внесение на рассмотрение Кабмина проекта акта по утверждению персонального состава координационной рабочей группы по вопросам антикоррупционной политики;
- координацию реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;
- утверждение до 1 июля 2023 г. порядка обнародования на своем официальном веб-сайте информации о результатах мониторинга и оценки эффективности государственной антикоррупционной политики на период до начала работы информационной системы мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики; проведение мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии;
- ежегодное информирование до 1 апреля правительства о результатах выполнения предусмотренных программой мер;
- представление Кабмину, Верховной Раде, президенту не позднее 1 апреля 2026 года национального доклада об эффективности реализации государственной антикоррупционной политики;
- продолжение вместе с заинтересованными органами работы с Еврокомиссией с целью получения бюджетной поддержки для выполнения предусмотренных программой мер.
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