Кабмин утвердил антикоррупционную программу — Finance.ua

Кабмин утвердил антикоррупционную программу Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Кабмин утвердил антикоррупционную программу

Кабинет Министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы.

Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 14 марта.

Согласно постановлению № 220 от 4 марта, министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, государственным предприятиям, учреждениям и организациям поручено предоставлять в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ежегодно до 15 февраля и 15 июля информацию о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных государственной антикоррупционной программе.

В то же время НАПК поручено обеспечить утверждение в установленные программой сроки:

порядка координации реализации антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг.;

порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;

порядка предоставления министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями статистической информации о результатах работы;

положения об информационной системе мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики

Кроме того, НАПК поручено обеспечить:

внесение на рассмотрение Кабмина проекта акта по утверждению персонального состава координационной рабочей группы по вопросам антикоррупционной политики;

координацию реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;

утверждение до 1 июля 2023 г. порядка обнародования на своем официальном веб-сайте информации о результатах мониторинга и оценки эффективности государственной антикоррупционной политики на период до начала работы информационной системы мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики; проведение мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии;

ежегодное информирование до 1 апреля правительства о результатах выполнения предусмотренных программой мер;

представление Кабмину, Верховной Раде, президенту не позднее 1 апреля 2026 года национального доклада об эффективности реализации государственной антикоррупционной политики;

продолжение вместе с заинтересованными органами работы с Еврокомиссией с целью получения бюджетной поддержки для выполнения предусмотренных программой мер.

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