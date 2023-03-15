Что может сделать каждый украинец для снижения уровня коррупции — советы Антикоррупционного штаба Сегодня 15:19 — Личные финансы

Что может сделать каждый украинец для снижения уровня коррупции — советы Антикоррупционного штаба

По данным Transparency International, в 2022 году Украина заняла 116 место среди 180 стран мира в рейтинге восприятия коррупции, набрав 33 балла из 100 возможных. Наши соседи в списке — Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины.

Несмотря на то, что за последние 10 лет Украина поднялась в рейтинге, постепенно выстраивая антикоррупционную систему, она остается второй коррумпированной страной в Европе (хуже дела только в россии).

Для изменения этой ситуации необходимы не только эффективные государственные институции, но и стимулы на индивидуальном уровне. Поэтому для сознательных граждан, стремящихся присоединиться к борьбе с коррупцией, Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) вместе с ОО «Антикоррупционный штаб» подготовили несколько полезных советов.

Почему коррупция — это проблема каждого

По довоенной оценке МВФ, Украина теряла ежегодно около 2 млрд долларов от коррупции (или −2% в темпах роста ВВП). В частности, эта цифра эквивалентна 1,6-летнему бюджету на здравоохранение или 2,3 образовательного госбюджета. Очевидно, что коррупция таких масштабов существенно снижала качество жизни украинцев.

И если еще до начала полномасштабного вторжения проблема преодоления коррупции была одной из самых важных для украинцев, сейчас она еще острее воспринимается обществом. Теперь каждая украденная гривна наносит больший вред: как по удельному весу к общему объему бюджета (который существенно уменьшился), так и в общественном, морально-нравственном и репутационном смыслах.

Итак, какие инструменты позволяют бороться с коррупцией рядовым гражданам?

1. Отслеживайте государственные расходы и анализируйте имущество чиновников

Средства, расходуемые из государственных фондов, можно с легкостью отследить. Для этого существуют аналитически информационные системы spending.gov.ua 007.org.ua. Они позволяют пересмотреть проведенные трансакции государственных закупок, определить получателей и отправителей средств, бенефициаров и владельцев предприятий, а также проанализировать контрагентов и правомерность проведения тендеров.

Информационные системы позволяют разоблачить схемы, которыми зарабатываются коррупционные состояния. А вот их дальнейшую судьбу, как и бенефициаров сделок, можно узнать благодаря анализу имущества чиновников. Ведь начиная с 2015 года, чиновники обязаны его декларировать. Самые распространенные признаки наличия неправомерно приобретенного имущества:

● Декларация не подается или приходит с опозданием;

● Имущество скрывается в декларации;

● Расходы превышают доходы чиновника;

● Автомобили или недвижимость покупается по сниженным ценам.

2. Используйте отчетность Prozorro для контроля бюджетных расходов

Эксперт отмечает, что около двух третей государственных средств тратится через публичные закупки. Для их проведения используется портал Prozorro, на котором можно отследить проведение любого тендера. И если до Революции Достоинства мошенническая «маржа» в госзакупках составляла около 60%, то после нее — около 20%.

Такое падение частично обусловлено появлением Prozorro, что позволило антикоррупционным органам и журналистам выявлять случаи «распилов». Мошенничество с тендерами чаще всего связано с невыполнением договоров, завышением цен, безосновательным устранением честного бизнеса, покупкой товара по частям, сговором и подделкой тендерной документации.

3. Контролируйте строительство за государственные средства

Послевоенное восстановление Украины предполагает освоение значительных сумм средств. Конечно, проекты такого масштаба включают в себя коррупционные риски, которые могут затянуть восстановление жилищного фонда. Для предотвращения такого мошенничества ОО «Антикоррупционный штаб» уже создали специальный инструмент — Антикоррупционную карту ремонтов

На карте можно проверить, какие ремонты сделаны или будут произведены по конкретным адресам. Если работы были проведены некачественно (или вообще их не было), можно пожаловаться, нажав специальную кнопку. Карта ремонтов — эффективный инструмент для разоблачения коррупции: за 4 года своего существования она помогла сохранить 20 млн грн.

Отметим, что восстановление Украины проводится уже сейчас, и на него также тратятся бюджетные средства. С начала полномасштабного вторжения восстановлено около 6 000 различных объектов, на которые потрачено более 1 млрд грн только государственных средств. Для мониторинга этих процессов была создана Карта восстановления , позволяющая не только узнать, сколько средств потрачено на восстановление того или иного сооружения, но и поддержать восстановление донатом.

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