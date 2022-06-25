В СНБО опровергли популярные фейки о статусе кандидата в ЕС для Украины (инфографика) — Finance.ua

В СНБО опровергли популярные фейки о статусе кандидата в ЕС для Украины (инфографика) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг популярные фейки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Как отметили в ЦПД, ложным является, в частности, утверждение о том, что кандидатство в ЕС для Украины является чисто формальным решением, которое по сути, ничего не дает.

«Статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС», — поясняют эксперты.

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Неверно и заявление о том, что можно было не тянуть и сразу принять Украину в ЕС.

«Чтобы стать полноценным членом ЕС, Украина должна выполнить несколько шагов: продолжить реформу судебной системы; усилить борьбу с коррупцией; обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF; внедрить антиолигархический закон; привести законодательство о медиа к стандартам ЕС; изменить законодательство о нацменьшинствах», — объясняют в ЦПД.

Неуместно и сравнение с Албанией и Турцией и другими странами, которые «уже по 10-30 лет кандидаты в ЕС», и утверждение, что «Украине тоже придется столько ждать».

«В случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год», — акцентируют в ЦПД.

Справка Finance.ua:

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

дальнейшая подготовка к членству будет предусматривать завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер, что будет создавать условия, когда страна будет жить по принципам Евросоюза и его законам, направленным на защиту каждого гражданина и бизнеса;

это заложит условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС. В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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