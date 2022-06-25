В СНБО опровергли популярные фейки о статусе кандидата в ЕС для Украины (инфографика) — Finance.ua
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В СНБО опровергли популярные фейки о статусе кандидата в ЕС для Украины (инфографика)

Казна и Политика
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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг популярные фейки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
Как отметили в ЦПД, ложным является, в частности, утверждение о том, что кандидатство в ЕС для Украины является чисто формальным решением, которое по сути, ничего не дает.
«Статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС», — поясняют эксперты.
В СНБО опровергли популярные фейки о статусе кандидата в ЕС для Украины (инфографика)
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Неверно и заявление о том, что можно было не тянуть и сразу принять Украину в ЕС.
«Чтобы стать полноценным членом ЕС, Украина должна выполнить несколько шагов: продолжить реформу судебной системы; усилить борьбу с коррупцией; обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF; внедрить антиолигархический закон; привести законодательство о медиа к стандартам ЕС; изменить законодательство о нацменьшинствах», — объясняют в ЦПД.
Неуместно и сравнение с Албанией и Турцией и другими странами, которые «уже по 10-30 лет кандидаты в ЕС», и утверждение, что «Украине тоже придется столько ждать».
«В случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год», — акцентируют в ЦПД.

Справка Finance.ua:

  • Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.
  • дальнейшая подготовка к членству будет предусматривать завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер, что будет создавать условия, когда страна будет жить по принципам Евросоюза и его законам, направленным на защиту каждого гражданина и бизнеса;
  • это заложит условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС. В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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