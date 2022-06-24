Статус кандидата в члены ЕС: Нацбанк получит дополнительные обязательства — Finance.ua

Статус кандидата в члены ЕС: Нацбанк получит дополнительные обязательства Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Статус кандидата в члены ЕС: Нацбанк получит дополнительные обязательства

Статус Украины как кандидата на членство в Европейском Союзе приближает интеграцию Национального банка Украины в европейское сообщество центробанков.

Об этом сообщает пресс-cлужба НБУ.

Отмечается, что получение Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе открывает перед Национальным банком Украины более широкие возможности для реализации евроинтеграционных процессов в финансовой сфере и максимального приближения к одной из ключевых целей центробанка.

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«Вопрос европейской интеграции постоянно в фокусе внимания Национального банка Украины. Ведь в соответствии с нашим видением мы видим Национальный банк полноправным членом европейского сообщества центробанков. Получение статуса государства-кандидата на членство в ЕС существенно приближает к реализации этой цели. Мы продолжим соблюдать европейский курс в процессе дальнейшей трансформации и развития финансовой системы Украины. А как центробанк страны-кандидата на членство в ЕС будем иметь более широкие возможности для его реализации», — прокомментировал результаты саммита Европейского Совета глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По результатам саммита ЕС перед Национальным банком как регулятором рынка финансовых услуг Украины появляются дополнительные обязательства и задачи.

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Среди них: выполнение взятых Украиной обязательств для получения режима единого внутреннего рынка ЕС, в частности, приближение украинского законодательства в сфере финансовых услуг к праву ЕС и продолжение либерализации движения капитала, расширение взаимодействия с европейскими институтами, в частности Еврокомиссией, Европейским центральным банком и центробанками и надзорными органами государств — членов ЕС.

Также перед Нацбанком стоит вопрос содействия поступлению нового исключительного пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 9 млрд евро в поддержку макроэкономической стабильности и другой помощи ЕС, эффективная коммуникация о роли Национального банка в евроинтеграционном процессе с целью усиления уровня поддержки членства Украины в ЕС и внутри страны, участие в пересмотре перечня приоритетных евроинтеграционных законопроектов и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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