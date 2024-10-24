В «Слуге Народа» признали «полный провал» поддержки переселенцев: люди возвращаются в оккупацию — Finance.ua
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В «Слуге Народа» признали «полный провал» поддержки переселенцев: люди возвращаются в оккупацию

Казна и Политика
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В «Слуге Народа» признали «полный провал» поддержки переселенцев: люди возвращаются в оккупацию
В «Слуге Народа» признали «полный провал» поддержки переселенцев: люди возвращаются в оккупацию
Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что государственная политика по поддержке переселенцев «фактически полностью провалена». По ее словам, не получив помощи с жильем, люди «просто возвращаются в оккупацию».
Об этом говорится в ее комментарии на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что в Украине становится меньше переселенцев.
Шуляк отметила, что главная потребность ВПЛ — собственное жилье. По ее словам, помочь должны были бы две государственные программы — «єОселя» и «єВідновлення», которые даже синхронизированы между собой.
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Однако первая программа почти недоступна переселенцам из-за условий, а на вторую в 2025 году не предусмотрено государственное финансирование — только «относительно небольшие средства» от международных доноров, объяснила народный депутат.
Кроме того, как отметила Шуляк, жители оккупированной территории не могут получить выплаты по программе «єВідновлення».
Тем временем россия развернула масштабную информационную кампанию, предложив по 45 тысяч рублей компенсации за квадратный метр разрушенного жилья, добавила председатель партии «Слуга Народа».
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Напомним, накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине уменьшается количество переселенцев, поскольку они, по его словам, возвращаются на временно оккупированную территорию и прифронтовые города. Лубинец отметил, что такое решение люди принимают из-за социально-экономических трудностей на новом месте.
Он также отметил, что существует дистанция между ВПЛ и местными жителями.

Справка Finance.ua:

  • по данным Министерства социальной политики, по состоянию на 22 октября в Украине насчитывалось 4,6 млн переселенцев, что на 300 тысяч меньше, чем было в начале года. Больше всего ВПЛ зарегистрировано в Донецкой и Харьковской областях.
По материалам:
hromadske
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