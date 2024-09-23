Кто имеет право на предоставление помощи на проживание ВПЛ за истекший период — Finance.ua

Кто имеет право на предоставление помощи на проживание ВПЛ за истекший период Сегодня 21:05 — Личные финансы

Кто имеет право на предоставление помощи на проживание ВПЛ за истекший период

Одним из самых важных изменений, предусмотренных постановлением Кабмина от 30.08.2024 г. № 989, является возможность получения выплат ВПЛ за период с 1 марта 2024 г. в случае, если люди имели на него право, но по техническим причинам не получили такого продления.

Подробное разъяснение об этом предоставили специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ, если по результатам обработки личных дел получателей помощи выявлено, что лицу не была продлена выплата пособия автоматически с применением средств Единой информационной системы социальной сферы и такое лицо не получило помощь, но имело на нее право, помощь предоставляется ему за период, в течение которого на него распространялось такое право, но не раньше 1 марта 2024 года.

Проще говоря, если ВПЛ имело право на автоматическое продление выплат, но по техническим причинам этого не произошло, такое лицо имеет право на получение пособия за истекший период — с 1 марта 2024 г.

Следовательно, теперь ВПЛ имеют право на получение «задолженности», которая образовалась не по их вине.

Напоминаем, право на автоматическое продление выплат имеют:

получатели пенсии, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении пособия (т.е. 9444 грн в 2024 г.);

лица с инвалидностью I или II группы;



дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет,



дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболевания почек IV степени, которые получили тяжелую травму, требуют трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность, что подтверждается документально;



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа до 23 лет, в том числе такие, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;



родители-воспитатели;



приемные родители;



опекуны (попечители).



Почему это изменение важно? Специалисты сталкивались с ситуациями, когда людям, которые должны подпадать под автоматическое продление выплат, помощь не продлевалась. Благодаря этой новелле внутренне перемещенные лица смогут получить средства, на которые они имели право, но физически не смогли получить.

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